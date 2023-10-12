"الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه "ستلاحق عدليا المتسبين في تخريب المحول الكهربائي لمحطة الطريفة بمنطقة قبلاط

أكدت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، انها "ستلاحق عدليا من قام بتخريب المحول الكهربائي لمحطة الضخ بالطريفة بباجة لسرقة معدن النحاس" مما ادي الى توقف امداد مناطق بوعرادة وعروسة والطريفة بمياه الشرب.



واوضحت الشركة، في بلاغ اصدرته الخميس، ان المحطة الواقعة بمنطقة قبلاط تعرضت يوم 11 اكتوبر 2023 الى التخريب مما ادي الى توقفها عن العمل وبالتالي التسبب في اضطراب وانقطاع لتوزيع المياه بعدد من المناطق.





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وتتعرض معدات الشركة الى التخريب على غرار العملية التي طالت محطة الضخ بزعفرانة بالقيروان الجنوبية يوم 6 اكتوبر 2022 علما وان الشركة سجلت خلال النصف الاول من العام الجاري 457 اعتداء على الملك العمومي للمياه من بينها عمليات سرقة المياه.



