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بمناسبة عيد الجلاء : الدخول إلى المواقع الأثرية والمعالم التاريخية والمتاحف مجانا يوم الأحد 15 أكتوبر

Publié le Jeudi 12 Octobre 2023 - 11:45 قراءة: 0 د, 30 ث
      
بمناسبة عيد الجلاء (الموافق ليوم 15 أكتوبر من كل سنة) أعلنت وكالة إحياء التّراث والتّنمية الثّقافية أنّ الدخول لجميع المواقع الأثريّة والمعالم التاريخيّة والمتاحف الراجعة لها بالنظر يكون مجانيا يوم الأحد 15 أكتوبر 2023.
وذكرت الوكالة في بلاغ نشرته على صفحتها الرسمية أن هذا الإجراء يتمتع به على حد سواء "المواطنون التّونسيون وكذلك الأجانب الحاصلون على بطاقة إقامة قانونيّة بتونس".
وللتذكير فإن وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية توفر الدخول المجاني لمواقع الأثرية والمعالم التاريخية والمتاحف أول يوم أحد من كل شهر، ويوم 18 أفريل (الموافق لليوم العالمي للمواقع والمعالم) ويوم 18 ماي (الموافق لليوم العالمي للمتاحف) وكذلك أيام العطل الرسميّة.


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