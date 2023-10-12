البريد التّونسي يحذّر من صفحات متحيّلة على "فايسبوك" تطلب معطيات سريّة من حاملي بطاقات الدّفع الالكتروني

حذّر البريد التونسي حاملي بطاقات الدفع الالكتروني ومستعملي تطبيقة "د 17 " أنه لا علاقة له ببعض صفحات شبكة التواصل الاجتماعي "فايسبوك" التي تنتحل صفته بغاية الاستحواذ على معطياتهم الشخصية.



وجدّد البريد التونسي، في بلاغ أصدره، الخميس، مرة أخرى عدم طلبه من المتعاملين، المعطيات السرية الخاصة بهم باي وسيلة كانت ويدعوهم الى مزيد الحذر من هذه الصفحات.





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وأكد الهيكل ذاته انه يمتلك صفحة رسمية وحيدة متحصلة على الشارة الزرقاء علما وانه يمكن الحصول على مزيد المعطيات من خلال الاتصال مركز خدمة الحرفاء 1828 أو عبر وسائل الاتصال الأخرى.