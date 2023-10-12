الحماية المدنية: وفاة سبعة أشخاص وإصابة 451 آخرين في أربع وعشرين ساعة

سجلت وحدات الحماية المدنية وفاة سبعة أشخاص وإصابة 451 آخرين في حوادث مختلفة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وفق ما أفاد به المتحدث باسم الحماية المدنية.



وأضاف المصدر ذاته، في بلاغ الخميس، أن وحدات الحماية المدنية قامت بـ 476 تدخلا، بينها 116 تدخلا للنجدة والإسعاف بالطرقات و311 تدخلا للإسعاف في غير حوادث المرور و41 تدخلا لإطفاء الحرائق.





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