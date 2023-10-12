تونس تقدم تحفظا عى قرار وزراء الخارجية العرب الصادر امس الاربعاء

افاد مصدر ماذون من وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، صباح اليوم الخميس انه "تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية قيس سعيد، تقدمت المندوبية الدائمة لتونس لدى جامعة الدول العربية بتحفظ الجمهورية التونسية على البيان رقم 8987 الصادر عن اجتماع الجامعة العربية على المستوى الوزاري في دورته غير العادية بتاريخ 11 اكتوبر 2023، بشان سبل التحرك لوقف العدوان الاسرائيلي وتحقيق السلام والامن "جملة وتفصيلا"، وفق ماورد في بيان رئاسة الجمهورية الصادر ليلة امس

واضاف المصدر انه تم تضمين التحفظ التونسي ضمن القرار





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