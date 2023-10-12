السفارة الأميركية بتونس تغلق يومين تحسباً لاحتجاجات مؤيدة لفلسطين

ذكرت السفارة الأميركية لدى تونس، يوم الأربعاء، أنها ستغلق أبوابها، يومي الخميس والجمعة، أمام الجمهور، وسط توقعات بتنظيم احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين في البلاد.



ومن المتوقع تنظيم مظاهرة وطنية، اليوم الخميس، بمشاركة معظم الأحزاب السياسية والمنظمات في تونس، بما فيها الاتحاد العام التونسي للشغل الذي له قاعدة جماهيرية كبيرة.





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ومن المزمع قيام مظاهرات أيضاً، الجمعة، حيث دعا قادة حركة "حماس"، إلى يوم دعم في أنحاء العالم العربي.



وقالت السفارة الأميركية في بيان: "إنه من باب الحذر، تغلق السفارة أمام الجمهور للخدمات الروتينية يومي الخميس 12 أكتوبر والجمعة 13 أكتوبر"، مضيفةً أنها ليست على علم بتهديد محدد أو موثوق في الوقت الحالي.