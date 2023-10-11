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رئيس الجمهورية: "إما أن يتم توريد العلف في إطار الشفافية المطلقة وإما أن تتولى الدولة بالقانون احتكار التوريد"

Publié le Mercredi 11 Octobre 2023 - 23:43 قراءة: 1 د, 10 ث
      
تناول لقاء رئيس الجمهورية قيس سعيّد، ظهر اليوم الأربعاء بقصر قرطاج، بوزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عبد المنعم بلعاتي عددا من المسائل ذات العلاقة بالقطاع الفلاحي، ومنها خاصة ضرورة وضع حد لاحتكار توريد العلف من قبل عدد محدود من الأشخاص.

وأكّد رئيس الجمهورية على أنه "إما أن يتم توريد هذه المادة في إطار الشفافية المطلقة بعيدا عن أي احتكار أو مضاربة وإما أن تتولى الدولة بالقانون احتكار التوريد"، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية مساء اليوم.

...

واشار إلى أن "صغار الفلاحين، على وجه الخصوص، يعانون من الارتفاع المشط لأسعار العلف نتيجة لهذا الاحتكار المقنع والذي تخسر بسببه تونس كل يوم عددا كبيرا من المواشي".

وعلى صعيد آخر، دعا رئيس الجمهورية إلى تكثيف الجهد الوطني لتحلية المياه خاصة في ظل التغيرات المناخية وانحباس الأمطار.

كما تعرض هذا اللقاء، إلى ضرورة الحفاظ على الثروة الوطنية من البذور لأنها تتلاءم مع مناخ البلاد وتُمكن أيضا تونس من الحفاظ على استقلالها وتحقيق الاكتفاء الذاتي، والعمل جار على أن يتحقق ذلك خاصة بالنسبة إلى القمح الصلب، حسب نص البلاغ.

كما تم التطرق، بالمناسبة، إلى مشاريع الأوامر التي سيتم عرضها على مجلس الوزراء القادم والمتعلقة تباعا بإقرار حصول جائحة طبيعية معنيّة بتدخل صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية، وبتحديد مناطق الزراعات الكبرى المجاحة من جرّاء الجفاف للموسم الفلاحي 2022 – 2023، وبتنقيح الأمر عدد 732 لسنة 2009 المؤرخ في 16 مارس 2009 والمتعلق بضبط طرق تدخل صندوق النهوض بجودة التمور وطرق تسييره.



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