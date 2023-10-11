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الوضع العام الامني بالبلاد، محور لقاء رئيس الجمهورية بوزير الداخلية

Publié le Mercredi 11 Octobre 2023 - 23:41 قراءة: 0 د, 30 ث
      
تناول لقاء رئيس الجمهورية قيس سعيّد بوزير الداخلية كمال الفقي صباح اليوم الأربعاء بقصر قرطاج، الوضع العام الأمني في البلاد.

وشدّد رئيس الجمهورية، خلال هذا اللقاء، على ضرورة مواصلة العمل المشترك بين كل الجهات المعنية لمحاربة كل مظاهر المضاربة والترفيع في الأسعار، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية مساء اليوم.

...

وجدّد رئيس الجمهورية، أيضا، التأكيد على ضرورة مزيد تأمين المدارس والمعاهد ومحيطها حتى يزاول التلاميذ تعليمهم في ظروف آمنة سواء داخل المدن أو خارجها.

كما دعا رئيس الدولة، بالمناسبة، إلى مزيد حث المشرفين على البلديات على تكثيف الجهود والتحركات من أجل العناية بالمحيط والحفاظ على البيئة.


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