توفير طائرات عسكرية لنقل المساعدات الى الشعب الفلسطيني، من محاور لقاء رئيس الجمهورية بوزير الدفاع الوطني

تطرّق لقاء رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الأربعاء بقصر قرطاج، بوزير الدفاع الوطني عماد مميش، إلى موضوع توفير طائرات عسكرية لنقل المساعدات الى الشعب الفلسطيني.



وأفاد بلاغ، صادر مساء اليوم الاربعاء عن رئاسة الجمهورية، أنه تم التطرق خلال هذا اللقاء إلى "موضوع توفير طائرات عسكرية لنقل أدوية وأدوات جراحة والدم ومولدات كهربائية ميدانية لفائدة الأشقاء الفلسطينيين متى تسنى ذلك".





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كما تناول اجتماع رئيس الجمهورية بوزير الدفاع الوطني جاهزية القوات المسلحة العسكرية التونسية على وجه العموم.



يشار إلى أن الطيران الحربي الإسرائيلي يواصل قصف قطاع غزة، مما أدى إلى سقوط مئات الشهداء وتسجيل الاف الجرحى في صفوف الفلسطينيين، وذلك بعد العملية العسكرية النوعية التي شنَّتها فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة وعلى رأسها حركة حماس، في أول ساعات صباح يوم السبت 7 أكتوبر، وأطلق عليها اسم "طوفان الأقصى"، والتي أسفرت عن تسجيل خسائر مادية وبشرية هامة في صفوف