وزير الخارجية يترأس بلندن الدورة الثانية لمجلس الشراكة التونسي البريطاني

يؤدّي وزير الشّؤون الخارجيّة والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار، زيارة عمل إلى لندن يوم غد الخميس، بدعوة من نظيره البريطاني جيمس كليفرلي.



وسيترأّس وزير الخارجية بالمناسبة، أشغال الدورة الثانية لمجلس الشراكة التونسي البريطاني، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الخارجية مساء اليوم الاربعاء.





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كما ستكون لوزير الخارجية محادثة مع كل من نظيره البريطاني جيمس كليفرلي ووزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا والأمم المتحدة، اللورد طارق أحمد من ويمبلدون"، للتباحث حول مختلف أوجه التّعاون الثنائي وسُبل تطويره وتعزيزه فضلا عن المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك لاسيما التطورات الخطيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

