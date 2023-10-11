كاس الجامعة التونسية لكرة السلة(الجولة5): النتائج والترتيب

في ما يلي النتائج والترتيب في اعقاب مباريات الجولة الخامسة من منافسات كاس الجامعة التونسية لكرة السلة بمجموعتيها الاولى والثانية والتي دارت مساء اليوم الاربعاء :

المجموعة الاولى

قاعة اريانة

شبيبة المنازه-الزهراء الرياضية 95-66



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قاعة حلق الوادي

نجم حلق الوادى-النجم الرادسي 49-71





الترتيب

1-النادي الافريقي 8 4

2-شبيبة المنازه 7 4

3-النجم الرادسي 6 4

4- نجم حلق الوادي 5 4

5-الزهراء الرياضية 4 4



المجموعة الثانية

قاعة قرمبالية

الدالية الرياضية بقرمبالية-الملعب النابلي 59-63

قاعة المزالي بالمنستير

الاتحاد المنستيري-شبيبة القيروان 66-70



الترتيب

1-شبيبة القيروان 8 4

2-النجم الساحلي 6 4

--الملعب النابلي 6 4

4-الدالية الرياضية بقرمبالية 5 4

--الاتحاد المنستيري 5 4