كاس الجامعة التونسية لكرة السلة(الجولة5): النتائج والترتيب

في ما يلي النتائج والترتيب في اعقاب مباريات الجولة الخامسة من منافسات كاس الجامعة التونسية لكرة السلة بمجموعتيها الاولى والثانية والتي دارت مساء اليوم الاربعاء :
المجموعة الاولى
قاعة اريانة
شبيبة المنازه-الزهراء الرياضية 95-66
المجموعة الاولى
قاعة اريانة
شبيبة المنازه-الزهراء الرياضية 95-66
قاعة حلق الوادي
نجم حلق الوادى-النجم الرادسي 49-71
الترتيب
1-النادي الافريقي 8 4
2-شبيبة المنازه 7 4
3-النجم الرادسي 6 4
4- نجم حلق الوادي 5 4
5-الزهراء الرياضية 4 4
المجموعة الثانية
قاعة قرمبالية
الدالية الرياضية بقرمبالية-الملعب النابلي 59-63
قاعة المزالي بالمنستير
الاتحاد المنستيري-شبيبة القيروان 66-70
الترتيب
1-شبيبة القيروان 8 4
2-النجم الساحلي 6 4
--الملعب النابلي 6 4
4-الدالية الرياضية بقرمبالية 5 4
--الاتحاد المنستيري 5 4
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