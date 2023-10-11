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كاس الجامعة التونسية لكرة السلة(الجولة5): النتائج والترتيب

Publié le Mercredi 11 Octobre 2023 - 20:48 قراءة: 0 د, 31 ث
      
في ما يلي النتائج والترتيب في اعقاب مباريات الجولة الخامسة من منافسات كاس الجامعة التونسية لكرة السلة بمجموعتيها الاولى والثانية والتي دارت مساء اليوم الاربعاء :
المجموعة الاولى
قاعة اريانة
شبيبة المنازه-الزهراء الرياضية 95-66
...

قاعة حلق الوادي
نجم حلق الوادى-النجم الرادسي 49-71


الترتيب
1-النادي الافريقي 8 4
2-شبيبة المنازه 7 4
3-النجم الرادسي 6 4
4- نجم حلق الوادي 5 4
5-الزهراء الرياضية 4 4

المجموعة الثانية
قاعة قرمبالية
الدالية الرياضية بقرمبالية-الملعب النابلي 59-63
قاعة المزالي بالمنستير
الاتحاد المنستيري-شبيبة القيروان 66-70

الترتيب
1-شبيبة القيروان 8 4
2-النجم الساحلي 6 4
--الملعب النابلي 6 4
4-الدالية الرياضية بقرمبالية 5 4
--الاتحاد المنستيري 5 4


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