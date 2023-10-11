Babnet

الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة تحين كراس الشروط المتعلق بإسناد الإعتماد للشركات الناشئة في مجال تركيز محطات شمسية فولطاضوئية

Publié le Mercredi 11 Octobre 2023 - 19:18 قراءة: 0 د, 42 ث
      
حينت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، كراس الشروط المتعلق بإسناد الإعتماد للشركات الناشئة في مجال تركيز محطات شمسية فولطاضوئية لإنتاج الكهرباء المرتبطة وغير المرتبطة بالشبكة، "لتوفير الفرص وفتح الآفاق لأصحاب الشهائد العليا في مختلف الاختصاصات العلمية ذات العلاقة بالمجال"، وفق بلاغ لها، نشرته، الاربعاء.

وأضافت الوكالة أن "هذا الإجراء يمكن من تأمين ديمومة برنامج تركيز محطات شمسية فولطاضوئية لإنتاج الكهرباء المرتبطة وغير المرتبطة بالشبكة، والمحافظة على نسق تطوير الإنجازات التي تحققت وكذلك الاستجابة لكل التحديات في هذا المجال".

...

ودعت الوكالة، الشركات التي انتهت مدة صلوحية اعتمادها لتقديم ملفاتها طبقا لمقتضيات كراس الشروط المحين، ابتداءا من تاريخ نشر هذا البلاغ، أي 11 أكتوبر 2023.

أما بالنسبة للشركات التي لم تنتهي مدة صلوحية اعتمادها، فقد دعتها الوكالة إلى تقديم ملفات تجديد في أجل أقصاه 31 مارس 2024.
وسيتم، حسب ذات المصدر، اعتماد البريد الإلكتروني قصد إعلام الشركات بما آلت إليه دراسة ملفاتها المتعلقة بطلب الاعتماد.


تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 274870


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • all_radio
الأربعاء 11 أكتوبر 2023 | 26 ربيع الأول 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:17
17:51
15:21
12:13
06:23
04:57
الرطــوبة:
% 83
Babnet
Babnet30°
23° Babnet
الــرياح:
1.03 كم/س
Babnet
Babnet21°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
30°-21
30°-21
30°-21
31°-21
31°-21
  • Avoirs en devises
    27040,3

  • (11 oct)
  • Jours d'importation
    121
  •              1 € = 3,35520 DT        1$ =3,17405 DT
  • Solde Compte du Trésor   (11 oct)   1317,9 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


Hashtag Media

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*