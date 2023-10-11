الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة تحين كراس الشروط المتعلق بإسناد الإعتماد للشركات الناشئة في مجال تركيز محطات شمسية فولطاضوئية

حينت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، كراس الشروط المتعلق بإسناد الإعتماد للشركات الناشئة في مجال تركيز محطات شمسية فولطاضوئية لإنتاج الكهرباء المرتبطة وغير المرتبطة بالشبكة، "لتوفير الفرص وفتح الآفاق لأصحاب الشهائد العليا في مختلف الاختصاصات العلمية ذات العلاقة بالمجال"، وفق بلاغ لها، نشرته، الاربعاء.



وأضافت الوكالة أن "هذا الإجراء يمكن من تأمين ديمومة برنامج تركيز محطات شمسية فولطاضوئية لإنتاج الكهرباء المرتبطة وغير المرتبطة بالشبكة، والمحافظة على نسق تطوير الإنجازات التي تحققت وكذلك الاستجابة لكل التحديات في هذا المجال".





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ودعت الوكالة، الشركات التي انتهت مدة صلوحية اعتمادها لتقديم ملفاتها طبقا لمقتضيات كراس الشروط المحين، ابتداءا من تاريخ نشر هذا البلاغ، أي 11 أكتوبر 2023.



أما بالنسبة للشركات التي لم تنتهي مدة صلوحية اعتمادها، فقد دعتها الوكالة إلى تقديم ملفات تجديد في أجل أقصاه 31 مارس 2024.

وسيتم، حسب ذات المصدر، اعتماد البريد الإلكتروني قصد إعلام الشركات بما آلت إليه دراسة ملفاتها المتعلقة بطلب الاعتماد.