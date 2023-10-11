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مركز النهوض بالصادرات ينظم المشاركة التونسية في الصالون الدولي للأغذية والمشروبات من 8 إلى 11 نوفمبر 2023 في جاكرتا

Publié le Mercredi 11 Octobre 2023 - 18:49 قراءة: 0 د, 30 ث
      
يعتزم  مركز النهوض بالصادرات، تنظيم مشاركة تونسية، في  الصالون الدولي للأغذية والمشروبات  " سيال انتارفود جاكرتا" الذي سيقام، من 8 إلى 11 نوفمبر 2023،  في العاصمة الأندونيسية، وذلك في إطار البحث عن أسواق جديدة  لتنمية الصادرات التونسية.
 
ويعمل مركز النهوض بالصادرات، وفق ما نشره، الأربعاء، على تخصيص  فضاء  ترويجي في المعرض، أين سيتم  التعريف بعدد من  الشركات التونسية الناشطة  في قطاع الصناعات الغذائية، إذ يعد "هذا الصالون أحد أكبر التظاهرات  في مجال الابتكار الغذائي وصناعة الأغذية في منطقة جنوب شرق آسيا".ويؤكد المركز على أنه بإمكان الشركات التونسية الراغبة في المشاركة في هذا الصالون، الاتصال بالمركز عبر البريد الإلكتروني في موعد أقصاه 20 أكتوبر 2023
 


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