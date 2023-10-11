النادي الصفاقسي يفوز وديا على سكك الحديد الصفاقسي 1-0

فاز النادي الصفاقسي على سكك الحديد الصفاقسي 1-0 في اللقاء الودي الذي دار بينهما اليوم الاربعاء.
وسجل الايفواري كوفي اريال الهدف الوحيد للمباراة.
وعول المدرب نبيل الكوكي في بداية اللقاء على التشكيلة التالية
أيوب العبيدي / أسامة البحري / آدم السعيدي / صابر السوداني / محمود غربال / فارس ناجي / الحسن دومبيا / عزيز السكرافي / كوفي أريال / بركات الحميدي / وضاح الزايدي.
وسجل الايفواري كوفي اريال الهدف الوحيد للمباراة.
وعول المدرب نبيل الكوكي في بداية اللقاء على التشكيلة التالية
أيوب العبيدي / أسامة البحري / آدم السعيدي / صابر السوداني / محمود غربال / فارس ناجي / الحسن دومبيا / عزيز السكرافي / كوفي أريال / بركات الحميدي / وضاح الزايدي.
ثم اقحم خلال الشوط الثاني من المقابلة يوسف حبشية ومحمد الطرابلسي وستيفان ڨنالي وخليل اللومي ونافع لمين وأشرف الحباسي وفراس عيفية
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