النادي الصفاقسي يفوز وديا على سكك الحديد الصفاقسي 1-0

فاز النادي الصفاقسي على سكك الحديد الصفاقسي 1-0 في اللقاء الودي الذي دار بينهما اليوم الاربعاء.

وسجل الايفواري كوفي اريال الهدف الوحيد للمباراة.

وعول المدرب نبيل الكوكي في بداية اللقاء على التشكيلة التالية

أيوب العبيدي / أسامة البحري / آدم السعيدي / صابر السوداني / محمود غربال / فارس ناجي / الحسن دومبيا / عزيز السكرافي / كوفي أريال / بركات الحميدي / وضاح الزايدي.



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ثم اقحم خلال الشوط الثاني من المقابلة يوسف حبشية ومحمد الطرابلسي وستيفان ڨنالي وخليل اللومي ونافع لمين وأشرف الحباسي وفراس عيفية



