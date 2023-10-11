تطاوين: دعوة الى العناية بمحيط مواقف السيارات السياحية والمناطق التي يرتادها السياح والمساعدة على فتح مكتب للارشادات السياحية بغمراسن

ارتفع عدد السياح الذين حلّوا بولاية تطاوين منذ مطلع العام الجاري الى حوالي 65 ألفا، والذين توافدوا على الجهة في رحلات منظمة عبر وسائل النقل التابعة لوكالات الاسفار(سيارات رباعية الدفع وحافلات)، ما خلق حاجة الى تخصيص مآو ومواقف لتربض فيها هذه الوسائل داخل مدينة تطاوين حتى يتمكّن السياح من التجوّل داخل المدينة ولا سيما القرية الحرفية وسوق الصناعات التقليدية وما حولها من حرف ومحلات.



وفي ظلّ هذا الارتفاع، وعدم قدرة المكان الواقع أمام مكتب الارشادات السياحية المغلق بدوره منذ فترة على استيعاب السيارات والحافلات الوافدة، قرّرت بلدية تطاوين تخصيص الساحة الواقعة بين القرية الحرفية والمكتبة الجهوية لوقوف السيارات السياحية رباعية الدفع، فيما أبقت على أحد جانبي شارع الهادي شاكر مربضا للحافلات السياحية، ورغم هذا التخصيص ونظرا لافتقار مدينة تطاوين لمرابض ومواقف للسيارات الخاصة فانها في اغلب الحالات مشغولة بالسيارات الخاصة.

وأكّد مصدر محلي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، على ضرورة الاهتمام والعناية أكثر بنظافة المحيط، ولا سيما المناطق التي يرتادها السياح، والتسريع في إحداث وحدات صحيّة لهم، ومزيد العناية بالمشارب والمقاهي التي يرتادها الزوار، وذلك في اطار تحسين الخدمات، واعطاء صورة افضل عن الجهة وبيئتها الطبيعية النظيفة.



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وأشار الى اهمية الاستفادة من زيارات السياح والترويج لمختلف الصناعات التقليدية التي لا تتوفر بالقدر والكيفية اللازمين حتى يستفيد من عائداتها الحرفيون في القرية الحرفية او في سوق الصناعات التقليدية، وإلى ضرورة تطوير اساليب العرض والتسويق، على حد قوله.

من جانبه، أوضح المندوب الجهوي للسياحة، ياسين الدغاري، أن مسألة المحطات والمواقف الخاصة بالسيارات السياحية من مشمولات البلدية وإدارته معنية باعلام وكالات الاسفار بالاماكن التي تخصّصها البلدية لسياراتهم.

وبيّن أن الجهة تضم 5 وكالات أسفار صنف "أ" تمتلك مجموعة من وسائل النقل أغلبها سيارات رباعية الدفع بحكم خصوصية الجهة الصحراوية، مشيرا إلى أن تم تكوين فريق جهوي للقيام بجرد ميداني لاسطول النقل السياحي في الجهة وتشخيص وضعيته الحالية.

وقال المندوب الجهوي للسياحة، بخصوص فتح مكتب للارشادات السياحية بغمراسن، أنّه تم وضع محلّ على ذمة المندوبية منذ أكثر من 3 أشهر، إلّا أنّه يحتاج الى حوالي 30 الف دينار لتهيئته وتجهيزه، داعيا إلى تقديم الدعم لانجاز هذا المشروع الوحيد في الجهة بعد غلق مكتب الارشادات السياحية بتطاوين، والذي سيكون له دور في تلبية حاجيات السياح الى الارشاد وتسويق المنتوج السياحي في الجهة.