قابس: المصادقة على 231 عملية استثمار فلاحي منذ مطلع السنة الجارية بإجمالي 22 مليون دينار

صادقت اللجنة الجهوية لإسناد الامتيازات بالادارة الجهوية لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية بقابس، منذ مطلع السنة وإلى حدود شهر أكتوبر الجاري، على 231 عملية استثمار فلاحي جديدة بولاية قابس بقيمة استثمارات جملية تبلغ 22 مليون دينار ومن المؤمل أن توفر 165 موطن شغل.



ووفق معطيات تحصّلت عليها "وات" من الادارة الجهوية لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية بقابس، سجّل الاستثمار الفلاحي من الصنف الذي لا يتجاوز مليون دينار تطوّرا بنسبة 31 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة التي بلغ فيها 15 مليون دينار، فيما ارتفع عدد المشاريع بنسبة 28 بالمائة بعد المرور من 165 مشروعا الى 231 مشروعا.





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ويبقى ضعف مساهمة البنوك في تمويل هذا القطاع من أبرز الاشكاليات التي تعترض الاستثمار في المجال الفلاحي، من ذلك أن حجم القروض المسندة للمشاريع المصادق عليها خلال هذه السنة لم تتجاوز في مجملها حدود 300 ألف دينار.

كما يعاني الاستثمار الفلاحي من اشكاليات أخرى عديدة، من بينها عدم توفّر الاعتمادات اللازمة لصرف المنح المأذون بصرفها للمستثمرين، وارتفاع تكلفة انجاز المشاريع الفلاحية، وعدم تلاؤمها مع المعايير المعتمدة في التعامل مع ملفات تلك المشاريع مما يستوجب تحيين التكلفة.