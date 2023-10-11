سلامة مرورية: وزارة النقل تتخذ جملة من الإجراءات لتأمين تقاطع السكة الحديدية بالخط عدد 12 مع الطريق بولاية سوسة

تعمل وزارة النقل على إعداد اتفاقية بين الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية وبلدية سوسة لضبط إجراءات السلامة لتأمين تقاطع السكة الحديدية بالخط عدد 12 مع الطريق بهذه الولاية والتكفّل بالإعتمادات اللازمة لذلك.





وأفضت جلسة عمل، انتظمت، الأربعاء، بمقر الوزارة وخصصت للنظر في الحلول الممكنة المتعلقة بتأمين هذا التقاطع إلى الاتفاق على جملة من الإجراءات منها تحديد إجراءات حراسة وتوفير المعدات اللازمة وفتح الممر الحالي وتأمين سلامته، وفق ما نشرته وزارة النقل.



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كما اتفق ممثلو كل الاطراف المتدخلة، المشاركون في هذه الجلسة، على الشروع في تحيين دراسة إنجاز المنشأة الفنية المتعلقة بهذا التقاطع وبرمجة الإعتمادات الخاصة بالمشروع.

وتم التأكيد في هذا الاطار على "أن السلامة هي مسألة مبدئية وجوهرية في مختلف البرامج التنموية على غرار ما يتعلّق بمشاريع البنية التحتية في قطاع النّقل، وتحديدا في مجال النقل الحديدي".



وأكّدت وزارة النّقل، "أن النقل الحديدي يحظى بأولوية ضمن برنامج عمل الوزارة ويستوجب اعتماد حلول تضمن سلامة الأرواح والمعدات وديمومة الإستثمار كما يندرج ضمن الرؤية الإستشرافية لتطوير السكة الحديدية على المستوى الوطني والجهوي".



ولفت المجتمعون، إلى ضرورة الأخذ بعين الإعتبار مستقبل الخط عدد 12 الرابط بين سوسة والقلعة الصغرى عند اتخاذ الإجراءات المتعلقة بالتقاطعات مع السكة وكذلك البرامج التي تم وضعها في إطار تنفيذ السياسة الوطنية للتنقلات الحضرية التي أطلقتها وزارة النقل منذ غرة أفريل 2022، إلى جانب التغيرات الديمغرافية المنتظرة للمناطق بالجهات.



يذكر أن جلسة الاربعاء، حضرها والي سوسة، نبيل الفرجاني ورئيس ديوان وزير النقل يوسف بن رمضان والرئيس المدير العام للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية والمدير العام للنقل البري، الحبيب عمار والكاتبة العامة بالوزارة سنية الجلاصي وعدد من إطارات الوزارة وممثلين عن بلدية سوسة.