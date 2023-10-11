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الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة تتخذ جملة من العقوبات المالية ضد عدد من الاندية

Publié le Mercredi 11 Octobre 2023 - 16:44 قراءة: 0 د, 38 ث
      
قررت الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة خلال اجتماعها الدوري المنعقد اليوم الاربعاء اتخاذ جملة من العقوبات المالية ضد عدد من الاندية على خلفية الاحداث التي عرفتها الجولة الاخيرة لسباق بطولة الرابطة المحترفة.


وقد وجهت الرابطة توبيخا للترجي الرياضي الى جانب خطية مالية ب1500 دينار بعد التنبيه عليه في مناسبة سابقة بسبب اشعال جماهيره للمشماريخ في المدارج دون رميها خلال المباراة التي جمعته بالاتحاد المنستيري يوم 7 اكتوبر الجاري.
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كما تمت معاقبة الملعب التونسي بتوبيخ وخطية مالية قدرها 2500 دينار بعد التنبيه عليه سابقا من اجل رمي المقذوفات المتنوعة على ارضية الميدان في المباراة التي جمعته بالنجم الساحلي يوم 7 اكتوبر الجاري.
وتمت معاقبة اتحاد تطاوين بخطية مالية قدرها 500 دينار من اجل اقصاء ملتقط الكرة خلال المباراة التي جمعته بمستقبل المرسى يوم 8 اكتوبر الجاري.


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