الترجي الرياضي التونسي: طارق ثابت مشرفا مؤقتا على فريق الأكابر في انتظار تعيين مدرب جديد في الأيام المقبلة

أكد الترجي الرياضي التونسي اليوم الأربعاء أنّه سيتم في الأيام المقبلة الاعلان عن المدرب الجديد لأكابر فريق كرة القدم، مشيرا الى أنّ هيئته المديرة بصدد دراسة ملفات عدد من المدربين والتفاوض معهم.





وأوضح في بلاغ أنّ الهيئة المديرة لم تتخذ بعد أي قرار في شأن هوية المدرب الجديد، مفندا في ذلك ما تمّ تداوله خلال الأيام الأخيرة في خصوص انتداب مدرب جديد لفريق أكابر كرة القدم.



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وأبرز أنّ المدرب والمدير الرياضي طارق ثابت هو المشرف المؤقت لأكابر فريق كرة القدم، معربا أنّ الأخير يحظى بثقة الهيئة المديرة للترجي الرياضي التونسي.

ودعا الترجي الرياضي التونسي جماهيره الى عدم الانسياق وراء الأخبار المتداولة والالتفاف حول النادي في الفترة القادمة.

.ويأتي بلاغ الترجي الرياضي التونسي على اثر رواج أخبار في وسط الشارع الرياضي مفادها أنّ البلجيكي سفين فاندنبروك هو من سيكون مدرب الأحمر والأصفر في الفترة القادمة