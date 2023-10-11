الإدارة العامة للأمن الوطني تدعو للإبلاغ عن تلميذ يمثّل "تهديدا للأمن العام"

دعت الإدارة العامة للأمن الوطني ، اليوم الأربعاء، إلى الإبلاغ الفوري عن التلميذ ياسين بن عبد الوهاب بوكر، وهو تونسي يبلغ من العمر 15 سنة قاطن بأكودة (سوسة) ، عند مشاهدته أو الحصول على معلومات تُفيد مكان تواجده.

وأوضحت في بلاغ لها أنّه مُتغيّب عن مقر سكناه منذ أيام، وأنّه يمثّل تهديدا للأمن العام بالنظر إلى أنّ عائلته قد أعلمت بأنّ سلوكه عنيف وقد يمثل خطرا على نفسه أو على غيره داعية إلى الإبلاغ عنه عبر الأرقام التالية:



71.335.000



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الرقم الأخضر: 80101111

الأمن الوطني: 197

الحرس الوطني: 193

أو الإتصال مباشرة بأقرب وحدة أمنية.









