المدير الفني للجامعة التونسية لرفع الأثقال : كارم بن هنية و أيمن باشا يحملان امال رفع الاثقال  التونسية  في تحقيق نتائج ايجابية في طريق التاهل لأولمبياد باريس 2024

أكد محمد بن عمر المدير الفني للجامعة التونسية لرفع الأثقال أن كارم بن هنية في وزن 70 كلغ و أيمن باشا في وزن 102 كلغ يحملان امال رياضة رفع الاثقال التونسية في تحقيق نتائج ايجابية في طريق التأهل لأولمبياد باريس 2024

واوضح في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء أنّ الرباعين كارم بن هنية و أيمن باشا يستعدان ، تحت اشراف المدرب البيلاروسي فيكتور شيلاي، للمشاركة في البطولة الافريقية الترشيحية التي ستقام في مصر من 2 الى 12 فيفري 2024

وبين أنّ مشاركة العناصر الوطنية في البطولة الافريقية الترشيحية سيسبقها تربص بمدينة الحمامات من 5 الى 25 نوفمبر، يليه تربص خارجي في بيلاروسيا من 2 الى 29 ديسمبر، ومن ثمة العودة الى تونس للشروع في اجراء تربص ثالث وأخير بمدينة المنستير من 5 الى 25 جانفي المقبل.

ومن جهة اخرى اشار المدير الفني للجامعة التونسية لرفع الأثقال الى تضاؤل حظوظ الرباعة غفران بلخير في التأهل لأولمبياد باريس 2024، مرجحا غيابها عن المحفل الأولمبي للمرة الثانية على التوالي، رغم تتويجها ببطولة العالم.



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وأوضح أنّ البطلة العالمية غفران بلخير عجزت في مشاركاتها الدولية السابقة عن تحقيق رقم يجعلها معنية بالتأهل للألعاب الأولمبية، مشيرا الى أنّ ترشحها لأولبياد باريس بات أمرا صعبا جدا باعتبارها مطالبة في ما تبقى من دورات ترشيحية برفع أكثر من 200 كلغ.





