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الميزان التجاري لتونس لايزال يقبع تحت عجز متباين مع 6 دول على مستوى مبادلات السلع

Publié le Mercredi 11 Octobre 2023 - 11:32 قراءة: 1 د, 8 ث
      
عمقت مبادلات السلع مع 6 دول تتصدرها الصين وروسيا عجز الميزان التجاري لتونس البالغ مع موفي سبتمبر 2023 ، قرابة 13 مليار دينار في ظل بيانات عن عجز مسجل مع الصين لوحدها قارب 2ر6 مليار دينار.

واكد المعهد الوطني للاحصاء في بيانات نشرها امس الثلاثاء حول التجارة الخارجية ان العجز المسجل في السلع مع روسيا قارب 9ر4 مليار دينار و الجزائر 4ر3 مليار دينار وتركيا 3ر2 مليار دينار في حين قارب 902 مليون دينار مع اوكرانيا و 708 مليون دينار مع مصر.
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وتحتل الصين صدارة الدول التي تحقق فائضا لصالحها في تعاملها التجاري مع تونس على الرغم من تراجع واردات تونس من بكين بنسبة 8ر6 بالمائة مع موفي سبتمبر 2023، علما وان واردات تونس من تركيا المستفيدة من المبادلات التجارية ، تقلص بنسبة 27 بالمائة.

وسجلت تونس ارتفاعا في سلة الواردات مع روسيا بنسبة 3ر173 بالمائة، مع موفي سبتمبر 2023، في ظل سعي البلاد الى شراء القمح والشعير العلفي في الوقت الذي زادت فيه الواردات من أوكرانيا بنسبة 5ر71 بالمائة.

وتاتي هذه البيانات المتصلة بالعجز على مستوى المبادلات التجارية في ظل تحقيق البلاد فائضا في مبادلاتها مع فرنسا بقيمة 4 مليار دينار والمانيا بنحو 2ر2 مليار دينار و لييبا بنحو 7ر1 مليار دينار و ايطاليا بمبلغ ناهز 805 مليون دينار.


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