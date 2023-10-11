حجـــــز 5.65 كغ من مخدّر "الكوكايين" الخام .

تبعا لتمكّن دوريّة تابعة للمصلحة الثانية لحرس المرور بالطريق السيارة أ1 على مستوى محطّة الاستخلاص بمساكن من حجز 02 قوالب من مخدّر الكوكايين زنتها 2.195 كغ، على متن سيارة متّجهة نحو تونس العاصمة.تعهّدت الفرقة المركزيّة لمكافحة المخدرات للحرس الوطني ببن عروس بمواصلة البحث، ما أفضى إلى حجز :- ثلاث قوالب إضافيّة من مخدّر "الكوكايين" الخـــام زنتها 3.455 كغ، ليبلغ المحجوز الجملي من المخدر المذكور 5.65 كـــــــغ .