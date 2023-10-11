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حجـــــز 5.65 كغ من مخدّر "الكوكايين" الخام .

Publié le Mercredi 11 Octobre 2023 - 11:19 قراءة: 0 د, 37 ث
      
تبعا لتمكّن دوريّة تابعة للمصلحة الثانية لحرس المرور بالطريق السيارة أ1 على مستوى محطّة الاستخلاص بمساكن من حجز 02 قوالب من مخدّر الكوكايين زنتها 2.195 كغ، على متن سيارة متّجهة نحو تونس العاصمة.
تعهّدت الفرقة المركزيّة لمكافحة المخدرات للحرس الوطني ببن عروس بمواصلة البحث، ما أفضى إلى حجز :

- ثلاث قوالب إضافيّة من مخدّر "الكوكايين" الخـــام زنتها 3.455 كغ، ليبلغ المحجوز الجملي من المخدر المذكور 5.65 كـــــــغ .
...

- مبلغ مالي مبلغ من العملة التونسية قيمته 232 ألف و890 دينار نقدا.
- أربع ساعات يدوية فاخرة ومبالغ مالية متفاوتة من العملة الأجنبيّة .

أذنت النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بسوسة 1 بالاحتفاظ بذي الشبهة لأجل ضلوعه في شبكة نقل وترويج مخدر الكوكايين بين عدد من الولايات الساحلية وتونس الكبرى.


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