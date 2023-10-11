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الكشف عن وفاق إجرامي يتاجر في المنقولات الأثرية (الحرس الوطني)

Publié le Mercredi 11 Octobre 2023 - 11:18 قراءة: 0 د, 37 ث
      
تمكنت الإدارة الفرعية لمكافحة الاجرام بإدارة الشؤون العدلية للحرس الوطني ببن عروس من الكشف عن وفاق إجرامي يتكون من 6 اشخاص يتاجر في المنقولات الأثرية .

واوضح بلاغ صادر اليوم الاربعاء عن الادارة العامة للحرس الوطني انه تم بعد الحصول على الأذون القضائية، مداهمة منزل الطرف الرئيسي الكائن بإحدى مناطق ولاية زغوان الذي كان بصدد معاينة 13 قطعة نقدية مستديرة الشكل و قطعتين من المعدن الأصفر في شكل جماجم وكمية هامة من الأحجار البلورية مختلفة الألوان يشتبه من كونها احجار كريمة و حجرة أثرية تحمل نقوش و صليب نحاسي قديم .
واضاف البلاغ ان ممثل النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بزغوان اذن بالاحتفاظ باربعة أطراف رئيسية و تقديم طرفين ضالعين في هذا الوفاق و حجز وسيلتي نقل يستغلها الوفاق الاجرامي في تنقلاتهم .
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