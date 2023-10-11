رئيسة منظمة أطفال المتوسط: من المنتظر تنظيم حصص البرمجة اللغوية العصبية بـ20 مؤسسة تربوية عمومية

أفادت رئيسة المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط ريم بالخذيري اليوم الأربعاء بأن المنظمة تعتزم بعد اللقاء الذي

جمعها أمس الثلاثاء مع المكلف بالعمل الجمعياتي و المجتمع المدني بوزارة التربية لسعد شوشان وتحيين اتفاقية الشراكة المبرمة مع الوزارة خلال سنة 2021، تنظيم حصص البرمجة اللغوية العصبية بـ20 مؤسسة تربوية عمومية من أجل تنمية ثقة التلاميذ واكسابهم ثقافة النجاح والعمل الدراسي.



وأضافت ريم بالخذيري في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء أن المكلف بالعمل الجمعياتي و المجتمع المدني بوزارة التربية أبدى خلال الاجتماع



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استعداد الوزارة للتعاون مع المنظمة حول عدد من المشاريع الأخرى التي ستطلقها المنظمة في قادم الأيام.

ولفتت الى انه من بين هذه المشاريع المبرمجة تنظيم حصص البرمجة اللغوية، قبل امتحانات الثلاثي الأول بأسبوعين، وذلك ب10 مدارس اعدادية و10 معاهد ثانوية لفائدة تلاميذ الباكالوريا في تونس الكبرى من أجل تنمية ثقة التلاميذ بأنفسهم وتدريبهم على التحكم في مشاعرهم وانفعالاتهم واكسابهم تقنيات الحفظ وحسن التعامل مع الاطار التربوي.



وذكرت ان المنظمة تعتزم أيضا تنظيم أمسيات أدبية وفكرية تجمع أدباء شبان بتلاميذ المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية وستتولى المنظمة اقتناء مؤلفات الأديب المعني وتوزيعها على التلاميذ كما سيتم كذلك عقد توأمة بين معهد نموذجي تونسي ومعهد سويسري خاص يتم على إثرها تنظيم مناظرات بين التلاميذ وتبادل الخبرات وأنشطة مشتركة على امتداد العام الدراسي.

آمال ماجري