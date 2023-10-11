نادال يعلن مشاركته في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس للموسم المقبل

أعلن الإسباني المخضرم رافائيل نادال مشاركته في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، أولى البطولات الأربع الكبرى للموسم المقبل، في الوقت الذي لم يتضح فيه بعد مصير الأسترالي نيك كيريوس من المشاركة فيها، بسبب استمرار معاناته من الإصابة.



وغاب نادال عن المنافسة لفترة طويلة منذ خروجه من الدور الثاني لبطولة أستراليا المفتوحة خلال هذا العام بسبب تأثيرات اصابة سابقة، فيما يعانى كيريوس من إصابة في الرسغ منذ العام الماضي، وقد شارك في مباراة واحدة فقط في العام الحالي

وأعرب كريغ تيلي مدير بطولة أستراليا المفتوحة للتنس عن ثقته بمشاركة كيريوس في هذه البطولة، كما أكد مشاركة اليابانية نعومي أوساكا بطلة نسختي 2019 و2021 من بطولة أستراليا المفتوحة، والألمانية أنجيلك كيربر بطلة نسخة 2016، والدنماركية كارولين فوزنياكي بطلة نسخة 2018، كما توقع تيلي مشاركة الأمريكية المخضرمة فينوس ويليامز فيها.

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