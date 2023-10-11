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المرجان الرياضي بطبرقة يتعاقد مع المدرب محي الدين التبيني

Publié le Mercredi 11 Octobre 2023 - 09:29 قراءة: 0 د, 16 ث
      
اعلنت هيئة المرجان الرياضي بطبرقة الناشط في بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم تعاقدها مع المدرب محي الدين التبيني خلفا للمدرب وليد الطرابلسي الذي قررالتخلي عن مهامه
وكان فريق مرجان طبرقة انهزم في مباراته في الجولة الاولىى لبطولة الرابطة المحترفة الثانية ( المجموعة الاولى ) على ملعبه امام النجم الرادسي بنتيجة صفر -2


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