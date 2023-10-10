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إسرائيل.. تبادل إطلاق نار بمحيط فندق وأنباء عن "نيران صديقة"

Publié le Mardi 10 Octobre 2023 - 21:02 قراءة: 0 د, 24 ث
      
أشارت مصادر إعلامية إسرائيلية إلى سقوط جرحى، بعد حادث تبادل إطلاق للنار، بمحيط فندق في مدينة أسدود الساحلية.

وانتشرت أنباء عن تبادل لإطلاق النار بين الشرطة الإسرائيلية ومسلحين، بمحيط فندق "ليوناردو" في مدينة أسدود.

...

وأشارت مصادر إسرائيلية إلى سقوط جرحى في تبادل لإطلاق نار بمحيط الفندق في أسدود.

وقالت "القناة 14" الإسرائيلية إلى أن الحادث كان "نيران صديقة"، ولم يتسن التأكد من هذه المعلومات.

وأظهرت فيديوهات انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي لحظة القبض على شاب، من قبل السلطات الإسرائيلية.


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