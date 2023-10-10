وزيرة المالية تلتقي بالأمير عبد العزيز بن طلال بن عبد العزيز آل سعود رئيس برنامج الخليج العربي للتنمية"

التقت وزيرة المالية، سهام البوغديري نمصية، مساء الثلاثاء، بمقرّ الوزارة، بالأمير عبد العزيز بن طلال بن عبد العزيز آل سعود، رئيس برنامج الخليج العربي للتنمية " أغفوند".



وتناول اللّقاء الذي حضره، المدير التنفيذي للبرنامج، ناصر قحطاني، السبل الكفيلة بتعزيز التعاون بين تونس وبرنامج الخليج العربي للتنمية وتكثيف العمل المشترك في مجالات تطوير وتنويع آليات التمويل الصغير وتشجيع إحداث المشاريع، وفق ما نشرته وزارة المالية على صفحتها الرسمية " بالفيسبوك".

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