Babnet

وزيرة المالية تلتقي بالأمير عبد العزيز بن طلال بن عبد العزيز آل سعود رئيس برنامج الخليج العربي للتنمية"

Publié le Mardi 10 Octobre 2023 - 20:03 قراءة: 0 د, 21 ث
      
التقت وزيرة المالية، سهام البوغديري نمصية، مساء الثلاثاء، بمقرّ الوزارة، بالأمير عبد العزيز بن طلال بن عبد العزيز آل سعود، رئيس برنامج الخليج العربي للتنمية " أغفوند".

وتناول اللّقاء الذي حضره، المدير التنفيذي للبرنامج، ناصر قحطاني، السبل الكفيلة بتعزيز التعاون بين تونس وبرنامج الخليج العربي للتنمية وتكثيف العمل المشترك في مجالات تطوير وتنويع آليات التمويل الصغير وتشجيع إحداث المشاريع، وفق ما نشرته وزارة المالية على صفحتها الرسمية " بالفيسبوك".


تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 274809


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • all_radio
الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 | 25 ربيع الأول 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:18
17:52
15:22
12:13
06:22
04:56
الرطــوبة:
% 83
Babnet
Babnet29°
22° Babnet
الــرياح:
1.03 كم/س
Babnet
Babnet20°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
29°-20
29°-21
30°-21
30°-21
32°-22
  • Avoirs en devises
    27005,5

  • (10 oct)
  • Jours d'importation
    120
  •              1 € = 3,34986 DT        1$ =3,18195 DT
  • Solde Compte du Trésor   (10 oct)   1307,4 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


Hashtag Media

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*