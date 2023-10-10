زغوان: حجز 33 طنّا من حديد البناء بقيمة 100 ألف دينار

ضبط أعوان الشرطة البلدية بزغوان، في إطار عمل مشترك مع المصالح الرقابية للإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات، شاحنة ثقيلة بمدينة زغوان محمّلة بـ33 طنّا من حديد البناء قدرت قيمتها المالية بحوالي 100 ألف دينار، حيث تولت بعد استشارة النيابة العمومية بزغوان حجز هذه الكمية، وتحرير محضر عدلي في الغرض.

وأوضح المدير الجهوي للتجارة بزغوان، حمادي الزياني، لـوكالة تونس إفريقيا للانباء، أنّه بعد إيقاف الشاحنة والتحري في مصدر كمية الحديد ووثائقها، ثبت لدى أعوان المراقبة أن فواتير الشراء التي استظهر بها سائق الشاحنة غير مطابقة للواقع.

وأضاف أن صاحب الشاحنة قام بعملية تجارية باعتماد وسائل ملتوية تتنزل في باب الممارسات الاحتكارية، ما استوجب حجز كميات الحديد المنقولة، وإيداعها بالمستودع البلدي في انتظار تأمين قيمتها المالية بالخزينة العامة مع تحرير محضر عدلي في الغرض.





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