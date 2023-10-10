سوسة : تظاهرة أكتوبر الموسيقي من 13 إلى 28 أكتوبر الجاري

تنظم المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بسوسة بالتعاون مع المعهد العالي للموسيقى والمركز الثقافي والمعهد العمومي للموسيقى والرقص الدورة التاسعة لتظاهرة " أكتوبر الموسيقي " وذلك خلال الفترة من 13 إلى 28 أكتوبر الجاري.





وسيكون عرض الافتتاح بالمركز الثقافي بسوسة لفرقة رشيدية سوسة بقيادة الفنان عماد مسعود ليكون الموعد في اليوم الموالي مع عرض الأوركسترا السيمفوني بسوسة بقيادة الأستاذ الناصر العفريت وبمشاركة عازفة القانون خديجة العفريت والسوبرانو ادريانا قريكوفا Andriana Grekova وعازف البيانو تودور بيتروف Todor Petrov



...



ويقدم الفنان محمد بن صالح يوم السبت 21 أكتوبر عرض "وردة زماني" لتختتم العروض يوم السبت 28 أكتوبر بالمسرح البلدي بسوسة بعرض "اللارية" للفنان الطاهر القيزاني.

وبالتوازي مع ذلك انطلقت عروض مشاريع طلبة المعهد العالي للموسيقى لسوسة يوم الخميس 5 أكتوبر بعرض "تازوارة" ليسرى بوسعيد، بينما تقدم لبنى العبيدي عرضا موسيقيا طربيا يوم 18 أكتوبر بفضاء المعهد الذي يحتضن يوم الأحد 29 أكتوبر العرض الموسيقي Pianos a 4 mains وذلك بمشاركة عازفي البيانو الإيطاليين Roberto Ficara وNico Fuscaldo

عماد