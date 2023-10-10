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زغوان: عماّل مصنع "باك " بفرعيه بالزريبة يدخلون في إضراب عن العمل لمدة 5 أيام على خلفية طرد 4 نقابيين

Publié le Mardi 10 Octobre 2023 - 17:09 قراءة: 0 د, 44 ث
      
دخل عمال مؤسسة "باك" (مختص في الالكتروميكانيك) بفرعيه بالزريبة من ولاية زغوان، اليوم الثلاثاء، في إضراب عن العمل لمدة 5 أيام، من اجل المطالبة بإرجاع 4 نقابيين طردتهم إدارة المؤسسة بدعوى تقديم مطالب وصفها مصدر إداري بالتعجيزية والتي تتجاوز إمكانيات المؤسسة.

وعبّر الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بزغوان، حمادي النحالي، في تصريح لـوكالة تونس إفريقيا للأنباء، عن مساندة المكتب الجهوي لهذا الإضراب، موضحا أن الطرف الإداري أخل بالاتفاق المبرم مع الطرف النقابي في جلسة يوم 2 أوت الماضي بمقر الاتحاد والقاضي بتمكين النقابيين المعنيين بعطلة خالصة الأجر لمدة شهرين يتم على إثرها إعادتهم إلى العمل بداية من شهر أكتوبر الجاري وتنفيذ بعض الطلبات النقابية.
وأكّد أن إدارة المؤسسة تنكرت لهذا الاتفاق وتمسكت بطرد النقابيين، ما دفع بالنقابة الأساسية للعملة إلى اتخاذ قرار الإضراب في انتظار رجوع صاحب المؤسسة الموجود خارج حدود الوطن.
...

يشار إلى أنّ مؤسسة "باك" المتخصصة في الصناعات البلاستيكية تشغل حوالي 500 عامل.




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