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بن عروس: الإعلان عن طلب عروض لاختيار مصممي مشروع ترميم وتثمين مبنى "الكازينو" بحمام الأنف

Publié le Mardi 10 Octobre 2023 - 16:51 قراءة: 1 د, 24 ث
      
دخل مشروع ترميم وتثمين مبنى" الكزينو" بمدينة حمام الأنف من ولاية بن عروس مرحلة طلب العروض بعد إعلان الوكالة الفرنسية للخبرة الفنية عن إطلاق عملية قبول العروض المتعلقة بإعداد الدراسات والتصاميم الفنية ومتابعة أعمال الترميم للمبنى.
ونشرت منصة الشراءات العمومية الفرنسية "بلوس"، إعلان الوكالة الفرنسية للخبرة الفنية الخاص بطلب العروض باعتبارها الطرف الممول تبعا لاتفاق التعاون والشراكة بين القطاعين العمومي والخاص في المشاريع السياحية والثقافية الممضى بكازينو حمّام الأنف (الضاحية الجنوبية للعاصمة) نهاية شهر جوان من العام المنقضي.
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وكانت رئيسة الحكومة السابقة، نجلاء بودن، أعلنت من مدينة حمام الأنف نهاية شهر جوان المنقضي عن إطلاق "آلية اللزمات الثقافية والسياحية المتعلقة بالمعالم ذات الطابع التاريخي" في إطار مشروع "التراث 3000" والإمضاء على اتفاقية في الغرض شملت كلّا من وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية والهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، والمعهد الوطني للتراث، والوكالة الفرنسية للخبرة الفنية.
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وبمقتضى نص هذه الاتفاقية، ستقوم الأطراف الموقعة عليها بتقديم المساعدة الفنية اللازمة للوزارات والمنشآت العمومية والبلديات التي تمتلك معالم ذات طابع تاريخي وتنوي إسنادها في إطار لزمات لمستثمرين من القطاع الخاص قصد القيام بأنشطة ثقافية وسياحية.
ومعلم الكازينو بمدينة حمام الانف تم بنائه من قبل فرنسا في أواخر القرن الثامن عشر على طريقة الموريسكيين، وهو معلم أثري مصنف منذ شهر سبتمبر من سنة 2000.
ويعتبر الكازينو المكون من 11 غرفة، والمطل على شاطئ حمام الأف ، من بين المواقع الرئيسية في المنطقة تم استخدامه لتصوير العديد من الأفلام، واستعماله كقاعة للحفلات، وفندقا للإقامة وكازينو، ومركزا للعروض الشعبية ، وهو مغلق منذ سنوات في انتظار اعمال الترميم والصيانة.


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