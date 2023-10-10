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البرلمان: رفع الحصانة عن النائب عن دائرة إيطاليا سامي بن عبد العالي

سامي بن عبد العالي
Publié le Mardi 10 Octobre 2023 - 16:49 قراءة: 0 د, 27 ث
      
أعلن مجلس نواب الشعب، اليوم الثلاثاء، عن قرار رفع الحصانة عن النائب عن دائرة إيطاليا سامي بن عبد العالي، وذلك تبعا للطلب المقدّم في الغرض من قبل وزارة العدل.

وأوضح البرلمان، في بلاغ له، أنّ جلسة عامة سرية انعقدت اليوم، طبقا لأحكام النظام الداخلي، خُصّصت للنظر في موضوع رفع الحصانة عن النائب المذكور ب48 صوتا موافق و32 اعتراض ومحتفظين اثنين.

...

وينصّ الفصل 27 من النظام الداخلي على أن المجلس "يتّخذ قراره في خصوص طلب رفع الحصانة بأغلبية الحاضرين من أعضائه" كما أن الجلسات المتعلقة بالحصانة، وفق ذات الفصل تكون سرية.


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