نسيج وملابس: اكثر من 125 لقاء مهني بين مؤسسات تونسية مصدّرة ومشترين من ايطاليا وبولونيا وهولندا

ينتظم اكثر من 125 لقاء اعمال يومي 10 و11 اكتوبر 2023 بين 40 مصدّر وصاحب مؤسسة تونسية مصدّرة ومشترين يمثلون 15 مؤسسة ايطالية وبولونية وهولندية.



وتمثل هذه اللقاءات التي انتظمت ببادرة من مركز النهوض بالصادرات بالشراكة مع الجامعة التونسية للنسيج والملابس ودعم من مركز التجارة الدولية، فرصة لتسليط الضوء على مزايا قطاع النسيج والملابس التونسي والدفع في اتجاه تشبيك المهنيين الناشطين خاصة في مجالات ملابس الشغل والبحر والملابس الداخلية والجاهزة والدجينز.





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ويشمل برنامج اللقاءات زيارات عمل الى بعض المؤسسات الصناعية العاملة في قطاع النسيج والملابس للتعريف بالمنتوجات التونسية وظروف الانتاج في البلاد، وفق ما اوضحه الرئيس المدير العام لمركز النهوض بالصادرات، مراد بن حسين.



واضاف ان هذه اللقاءات الاولى، ستتواصل في مرحلة ثانية، عن بعد، من اجل ضمان تعاون افضل وارساء شراكات مستدامة.



وذكر بان الميزان التجاري لقطاع النسيج والملابس حقق، مع موفى اوت 2023، تحسنا ملموسا بلغ 2ر16 نقطة، اي بمعدل تغطية في حدود 133 بالمائة.



وبين بن حسين ان القطاع يوفر عددا من المزايا خاصة في ما يتعلق بالنقل والاجراءات الديوانية المبسطة والمهارات في مجال البحث والتطوير والقدرة على الاستجابة لحاجيات السوق علاوة على امكانية واسعة لاضفاء طابع شخصي والمطابقة للمعايير والمقتضيات الدولية.



وقال ان 60 بالمائة من الصادرات التونسية تتمثل في البدلات الرياضية وبدلات وقمصان وملابس داخلية.



وافاد بن حسين ان الفرص التصديرية الى كل من ايطاليا وبولونيا وهولندا تبقى غير مستغلة مذكرا ان ايطاليا تعد ثاني شريك تجاري لتونس في مجال النسيج والملابس بنسبة 23 بالمائة فيما تمثل هولندا رابع شريك (7 بالمائة) اما بولونيا فتحتل المركز 12 بنسبة 1 بالمائة.



وذكّر سفير ايطاليا بتونس، فابريسيو ساجيو، من جانبه، ان 900 مؤسسة ايطالية متواجدة في تونس وتعمل اكثر من 300 شركة في قطاع النسيج والملابس.



ولفت الى ان اليد العاملة المؤهلة والقرب الجغرافي والتقاليد العريقة، كلها عوامل لعبت دورا في تمركز هذه المؤسسات بتونس.



واوضح ان قيمة صادرات النسيج والملابس والجلود والاحذية الايطالية الى تونس قدرت بـ410 مليون أورو، خلال السداسي الاول من سنة 2023، في حين ان الصادرات التونسية الى ايطاليا قدرت ب600 مليون اورو خلال نفس الفترة.



واعتبر ساجيو انه بالامكان مزيد تطوير هذه المبادلات مشيرا الى ضرورة تركيز الجهود على جوانب تتصل بالتواصل بين المهنيين والتكوين المهني بهدف توفير يد عاملة كفأة ومواكبة للتطورات.



وابرز السفير الايطالي بتونس ان ايطاليا قد ابرمت شراكة مع وزارة التكوين المهني والتشغيل من اجل تامين التكوين والتدريب لـ300 شاب سيتم انتدابهم صلب المؤسسات الايطالية.



وكشف من جهة اخرى انه يجري استكمال شراكة اخرى من اجل اطلاق برنامج لتكوين زهاء 4 الاف شاب تونس للعمل في ايطاليا، خلال الاسابيع المقبلة.