الحمامات: تربص وطني للجامعة التونسية لنوادي السينما

تنظم الجامعة التونسية لنوادي السينما أيام 13 و14 و15 أكتوبر الحالي تربّصا وطنيا يجمع ممثّلين عن كلّ نواديها وذلك بالمركز الثقافي الدولي بالحمامات تحت إشراف مجموعة من الخبراء والمكونين المتخصّصين.

ويشارك في هذا التربّص الموسمي حوالي 30 شابا وشابة يمثلون نوادي الجامعة التونسية لنوادي السينما الموزعة على 14 مدينة في مختلف أنحاء الجمهورية التونسية.

وسيكون هذا اللقاء فرصة للاستماع لمشاغل النوادي وتقييم نشاطاتها خلال الموسم الثقافي المنقضي وتلقي مقترحاتها لإنجاح نشاطاتها المقبلة تحت إشراف المكتب الجامعي الوطني.

وسيتلقى المشاركون مجموعة من التدريبات حول كيفية إعداد البرمجة الفنية ونشرهها، وطرق إدارة حملات الاتصال الخاصة بنشاطات النوادي، وفن التواصل مع الجمهور، وحسن التنظيم الإداري واللوجستي للنوادي.



...





ووفق بلاغ صادر عن المنظمين، تحرص الجامعة التونسية لنوادي السينما على تنظيم هذا التربّص الوطني بعد سلسلة من التربّصات الجهوية للوقوف على مدى استعداد منتسبيها لانطلاق الموسم الثقافي الجديد وتنمية مكتسبات رواد نوادي السينما في شتّى المحاور ذات الصلة بعرض الأفلام ونقاشها وإدارة الحوارات السينمائية.

ويعد التربّص الوطني لنوادي الجامعة التونسية لنوادي السينما فرصة للتدريب والرسكلة وتنمية المهارات في محاور متعددة وفي علاقة وثيقة بالنشاط الدوري لنوادي السينما والمتمثّلة أساسا في برمجة حصص لعرض الأفلام ونقاشها فضلا عن برامج المهرجانات والأيام السينمائية التي تشرف عليها الجامعة.