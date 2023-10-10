قفصة: مسيرة بمدينة قفصة للتضامن مع الشعب الفلسطيني ولدعم مقاومة أبناء غزّة

نظّم الإتحاد الجهوي للشغل بقفصة، اليوم الثلاثاء، تجمّعا عقبته مسيرة للتعبير عن تضامن النقابيين والمواطنين بقفصة مع الشعب الفلسطيني وعن دعمهم للمقاومة التي يخوضها أبناء هذا الشعب في قطاع غزّة ضد الإحتلال الإسرائيلي.



وتجمّعت أعداد من النقابيين ونشطاء سياسيين ومن عدد من المنظمات والجمعيات في دار إتحاد الشغال بقفصة رافعين الأعلام الوطنية والفلسطينية، وردّدوا شعارات تُعبّر عن مساندتهم لكفاح الشعب الفلسطيني من أجل التحرّر ودحر الإحتلال الإسرائيلي من أراضيه، وعن دعمهم للمقاومة المسلّحة التي تخوضها الفصائل الفلسطينية في قطاع غزّة.

وانطلقوا بعد ذلك في مسيرة جابت أهم شوارع مدينة قفصة ندّدوا فيها بالخصوص بما وصفه عدد من المشاركين في المسيرة بـ "صمت الأنظمة العربية" إزاء ما يتعرّض له قطاع غزّة منذ السبت الماضي من قصف جوّي وبرّي وبحري، مطالبين هذه الأنظمة بالتحرّك من أجل حماية سكّان القطاع من "الغطرسة الإسرائلية".



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وحيّى الكاتب العام للإتحاد الجهوي للشغل، محمد الصغير الميراوي، بهذه المناسبة، الكفاح الذي يخوضه الشعب الفلسطيني من أجل الدفاع عن قضيته وإسترداد أراضيه المحتلّة، مؤّكدا مساندة النقابيين المطلقة للقضية العادلة للشعب الفلسطيني.

وأضاف الميراوي أن النقابيين لن يكتفوا بهذا التجمّع والمسيرة بل سيُنوّعون من أشكال مساندة الشعب الفلسطيني وخاصة في قطاع غزّة، قائلا "نحن ننتظر البدء في تفعيل قرارات رئيس الجمهورية بخصوص دعم الشعب الفلسطيني" من أجل المشاركة في جمع التبرّعات.

بدوره، نظّم الفرع الجهوي للمحامين بقفصة أمام مقرّ المحكمة الإبتدائية بقفصة وقفة دعم ومناصرة للمقاومة الوطنية الفلسطينية بمشاركة عدد من المحامين.



