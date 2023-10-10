محمد خليل الجندوبي يتوّج ببطولة الجائزة الكبرى للتايكواندو بالصين.. ويضمن التأهل لأولمبياد باريس 2024

توّج البطل الأولمبي التونسي محمد خليل الجندوبي اليوم الثلاثاء بالميدالية الذهبية لبطولة الجائزة الكبرى للتايكواندو بالصين اثر فوزه في الدور النهائي على الكوري جان جون بجولتين لواحدة.



وبهذا التتويج يسترجع محمد خليل الجندوبي المركز الأول في التصنيف الأولمبي الشهري للتايكواندو، ويضمن رسميا التأهل لأولمبياد باريس 2024 كأول لاعب يترشح بالترتيب الأولمبي في تاريخ التايكواندو التونسي.





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وكان محمد خليل الجندوبي قد فاز في المباراة الأولى للبطولة على بطل الجائزة الكبرى بباريس الايراني عبد الفاضل زندي بجولتين لجولة في نهائي مبكر ، ثم فاز في ربع النهائي على حساب لاعب البلد المنظّم بطل الصين بجولتين لواحدة ، تم فاز في الدور نصف النهائي على بطل العالم 2023 بباكو اللاعب الكوري تايجون بارك بجولتين لواحدة ، و في الدور النهائي على الكوري جان جون بجولتين لواحدة .

و بهذه النتيجة ضمن محمد خليل الجندوبي رسميا الترشح للألعاب الأولمبية باريس 2024 كأول لاعب يترشح بالترتيب الأولمبي في تاريخ التايكواندو التونسي.



