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المنستير: المحامون ينفذون وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني أمام المحكمة الابتدائية

Publié le Mardi 10 Octobre 2023 - 18:34 قراءة: 1 د, 4 ث
      
نفذ المحامون بولاية المنستير، اليوم الثلاثاء، وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني أمام المحكمة الابتدائية بالمنستير نظمها الفرع الجهوي للمحامين، ورفعوا خلالها شعار "طوفان الأقصى.. طوفان العزة ..طوفان الحرية..".

ويأتي تنظيم هذه الوقفة التضامنية تنفيذا لقرار الهيئة الوطنية للمحامين باعتبارها القضية المركزية للشعب العربي والقضية المركزية للمحاماة التونسية، وفق ما أفاد به رئيس الفرع الجهوي للمحامين بالمنستير، هشام الممي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.
وقال الممّي إن "النظام العالمي اليوم في ذو مكيالين ومعايره تختلف بين الدول الأوروبية والكيان الصهيوني من جهة والدول العربية ودول العالم الثالث من جهة أخرى، وكأن دماء شهدائنا ليست بدماء وأرضنا ليست بأرض فتستباح كلّ المقدسات وتزهق الأرواح ويعتدي على الشيوخ والنساء والأطفال كلّ ذلك أمام صمت عالمي رهيب".
...

وأضاف أنّ الشعب الفلسطيني يعيش تحت الاحتلال وينعت بأبشع النعوت عندما يدافع عن أرضه السليبة وكرامته وحرياته ومقدساته، فلابّد من ضمان حقه في المقاومة باعتبارها الحل الوحيد لكسر ودحر العدو الصهيوني، سيما وأن التاريخ أثبت أنّ الحلول السلمية والمفاوضات لم تسفر عن نتيجة، حيث ما فتئ الكيان الصهيوني يدوس كل القرارات الأممية ولا يحترم التزاماته، بما أفضى إلى فشل جميع تجارب المفاوضات بسبب تعنت الجانب الصهيوني، وفق قوله.
وقال هشام الممي إنّ "المحاماة التونسية مع المقاومة ولابّد من إحياء اللاءات الثلاثة "لا صلح، لا اعتراف، لا تفاوض.." و"لا حل اليوم سوى المقاومة ولا صوت يعلو فوق صوت المعركة"، وفق تعبيره.


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