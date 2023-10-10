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أنس جابر تواجه الايطالية لوسيا برونزيتي في الدور الثاني لبطولة زهينغ زهو الصينية

Publié le Mardi 10 Octobre 2023 - 16:30 قراءة: 0 د, 46 ث
      
تواجه اللاعبة التونسية أنس جابر المصنفة السابعة عالميا غدا الأربعاء نظيرتها الايطالية لوسيا برونزيتي المصنفة 63 عالميا ضمن منافسات الدور الثاني لبطولة زهينغ زهو الصينية ذات الـ 500 نقطة.

وكانت أنس جابر المصنفة الرابعة في الجدول الرئيسي للبطولة قد أعفيت من خوض الدور الأول، فيما بلغت لوسيا برونزيتي الدور الثاني اثر فوزها على الصينية غو هان يو المصنفة 435 عالميا بمجموعتين دون رد تفاصيلها 7-5 و 6-1.
وتعد مواجهة الغد هي الثانية التي ستجمع أنس جابر بلوسيا برونزيتي، وذلك منذ لقاءهما في الدور الثاني في ماي الماضي لحساب الدور الأول لبطولة رولان غاروس أين كانت الغلبة لأنس جابر بمجموعتين دون رد تفاصيلها 6-4 و 6-1.
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وتشارك في بطولة زهينغ زهو الصينية 6 لاعبات من المصنفات العشر الأوليات، وهن: الأمريكية كوكو غوف ( 3 عالميا)، و الكازخستانية الينا ريباكينا (5 عالميا)، و اليونانية ماريا ساخاري ( 6 عالميا)، والتونسية أنس جابر (7 عالميا)، و التشيكية كارولينا موشوفا (9 عالميا)، الفرنسية كارولين غارسيا (10 عالميا).


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