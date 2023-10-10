مجلس ادارة نادي اتحاد الجزائر يرفض استقالة المدرب بن شيخة

قرر مجلس إدارة نادي اتحاد الجزائر اليوم الثلاثاء رفض استقالة مدرب الفريق الأول عبد الحق بن شيخة, من منصبه, حسبما أعلنه اليوم الثلاثاء رئيس مجلس الإدارة النادي احمد اعراب من خلال فيديو مصور بثته الصفحة الرسمية للفريق.



وأكد رئيس مجلس نادي اتحاد الجزائر أنه "أبلغ المدرب عبد الحق بن شيخة برفض استقالته وذلك في انتظار التراجع عن قراره", حسب المصدر ذاته.

وكان المدرب عبد الحق بن شيخة قد اعلن , مساء يوم الاثنين, عن استقالته من تدريب اتحاد الجزائر, حسب ما أورده النادي المنتمي الى الرابطة الاولى المحترفة في الجزائر.



...



أخبار ذات صلة: المدرب عبد الحق بن شيخة يستقيل من تدريب اتحاد الجزائر...

وأوضح النادي العاصمي الجزائري أن المدرب عبد الحق بن شيخة, أعلن عن استقالته من منصبه عقب التهجم عليه عند مدخل ملعب عمر حمادي عندما كان يتأهب لقيادة الحصة التدريبية.

ويأتي ذلك عقب هزيمة الفريق امام شبيبة القبائل (صفر-1) لحساب الجولة الرابعة من البطولة الوطنية الجزائرية يوم السبت, بعدما انهزم في "الدربي" العاصمي أمام نادي بارادو (صفر-1) ضمن الجولة الاولى.

جدير بالذكر أن اتحاد الجزائر, تحت بقيادة بن شيخة, توج يوم 15 سبتمبر الفارط بلقب الكأس الإفريقية الممتازة على حساب الأهلي المصري (1-صفر) في لقاء جرى بمدينة الطائف السعودية.

وقبلها,احرز النادي لأول مرة في تاريخه لقب كأس الكنفدرالية الافريقية على حساب يونغ آفريكانز (ذهاب 2-1, اياب 0-1).

ومعلوم أن أصحاب اللونين الأحمر والأسود تأهلوا الى دور المجموعات من ذات المنافسة (كأس الكاف) لهذا الموسم التي تجرى جولتها الاولى نهاية شهر نوفمبر المقبل. وأوضح النادي العاصمي الجزائري أن المدرب عبد الحق بن شيخة, أعلن عن استقالته من منصبه عقب التهجم عليه عند مدخل ملعب عمر حمادي عندما كان يتأهب لقيادة الحصة التدريبية.ويأتي ذلك عقب هزيمة الفريق امام شبيبة القبائل (صفر-1) لحساب الجولة الرابعة من البطولة الوطنية الجزائرية يوم السبت, بعدما انهزم في "الدربي" العاصمي أمام نادي بارادو (صفر-1) ضمن الجولة الاولى.جدير بالذكر أن اتحاد الجزائر, تحت بقيادة بن شيخة, توج يوم 15 سبتمبر الفارط بلقب الكأس الإفريقية الممتازة على حساب الأهلي المصري (1-صفر) في لقاء جرى بمدينة الطائف السعودية.وقبلها,احرز النادي لأول مرة في تاريخه لقب كأس الكنفدرالية الافريقية على حساب يونغ آفريكانز (ذهاب 2-1, اياب 0-1).ومعلوم أن أصحاب اللونين الأحمر والأسود تأهلوا الى دور المجموعات من ذات المنافسة (كأس الكاف) لهذا الموسم التي تجرى جولتها الاولى نهاية شهر نوفمبر المقبل.