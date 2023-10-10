نابل: انطلاق حملة نظافة استثنائية بمدينة قربة وتواصل الجهود لاستكمال المشاريع البلدية المعطّلة

تواصل مصالح بلدية قربة من ولاية نابل، منذ بداية الأسبوع الفارط، تنفيذ بحملات نظافة استثنائية شملت عددا من شوارع المدينة وبعض المناطق الريفية التابعة لها على غرار منطقة ديار الحجاج، وذلك في إطار العمل على تحسين الوضع البيئي فيها، والتصدي لكل المظاهر المخلة بجمالية المدينة ومختلف أحيائها السكنية.





وأكد كاتب عام بلدية قربة مراد بن عون، اليوم الثلاثاء، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، تنظيم حملات نظافة استثنائية خلال الأيام القادمة بين قربة المدينة والمناطق الريفية لتحقيق العدالة التنموية، داعيا مكونات المجتمع المدني من جمعيات وكشافة إلى معاضدة هذه الجهود باعتبار أهمية دورها في هذا المجال.



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وأبرز أنه سيتم العمل خلال الأشهر الستة القادمة على مواصلة الحفاظ على نظافة وجمالية مدينة قربة من خلال رفع الفضلات بصفة مستمرة تجسيدا لضمان حق المواطن في بيئة سليمة ومحيط نقي، على أن يتم بداية من شهر جانفي القادم الانطلاق في العناية بالشاطئ استعدادا لفصل الصيف، وبهدف استعادة المكانة السياحية لمدينة قربة التي تستقطب اعدادا كبيرة من المصطافين.

وأشار إلى أن مطمح الأهالي لا يقتصر على العيش في بيئة سليمة باعتبار الحاجة إلى مناطق خضراء تكون متنفّسا للجميع وأماكن ترفيهية للأطفال، بالإضافة إلى تهيئة مسرح الهواء الطلق، وإحداث مقر للحماية المدنية باعتبارها من المشاريع المعطلة، متعهّدا بإيجاد حلول للإشكاليات التي تعطل المشاريع المبرمجة منذ أكثر من خمس سنوات.

وشدّد بن عون على أهمية تحقيق المصالحة بين البلدية والمواطن وكسب ثقته من جديد ليكون بذلك عنصرا فاعلا وشريكا فعليا لتحقيق مصلحة مدينة قربة، وفق تعبيره.

وتجدر الإشارة إلى ان التدخلات الأخيرة التي شملت حملات النظافة وتهيئة عدد من الطرقات لاقت استحسانا كبيرا من قبل المواطنين الذين طالما اشتكوا من تردي خدمات بلدية قربة التي مرت بصعوبات كبيرة خلال السنوات الأخيرة، حيث انتظمت في وقت سابق عديد الوقفات الاحتجاجية للمطالبة برحيل الكاتبة العامة السابقة ووضع حد للتجاذبات السياسية التي أثّرت سلبا على عمل إدارة البلدية.

كما شهد المجلس البلدي بقربة منذ تنصيبه حالة من التوتر والاحتقان، لاسيما وان انتخابات جزئية للمجلس البلدي بقربة انتظمت بتاريخ 30 أوت 2020 بعد حل المجلس البلدي المنتخب في مارس 2020.