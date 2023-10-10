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الجزائر تنظم مرحلة كأس العالم لسلاح السيف ( مبارزة) المؤهلة الى أولمبياد

Publié le Mardi 10 Octobre 2023 - 14:32 قراءة: 0 د, 23 ث
      
تنظم الجامعة الجزائرية للمبارزة مرحلة كأس العالم لسلاح السيف (رجال وسيدات) في الفردي وحسب الفرق, وذلك من 9 إلى 12 نوفمبر المقبل بالقاعة البيضوية التابعة للمركب الاولمبي -محمد بوضياف- (الجزائر العاصمة).
وتعد هذه المرحلة مؤهلة الى الألعاب الأولمبية 2024 بباريس , حيث أكدت 34 دولة حتى الآن مشاركتها في هذا الموعد الرياضي.

وكانت الجزائر قد احتضنت إحدى مراحل كأس العالم للمبارزة (السلاح/رجال-سيدات) للسنة الماضية والتي جرت من 10 الى 13 نوفمبر بقاعة -حرشة حسان- بالجزائر العاصمة.


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