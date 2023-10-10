تعزيزا للمؤسسات الثقافية الرقمية : تدشين قطب "مكان: المكانة والتمكين" بالمرسى

تعزيزا للإبداع في مجال الفنون الرقمية، دشنت وزيرة الشؤون الثقافية حياة قطاط القرمازي مساء الاثنين 9 أكتوبر بالمرسى قطب الإبداع والفنون الرقمي "مكان: المكانة والتمكين" التابع لمركز تونس للاقتصاد الثقافي الرقمي، وذلك بحضور عدد من السفراء المعتمدين بتونس وثلة من إطارات الوزارة.



وأوضحت الوزيرة في كلمة بالمناسبة إلى أن افتتاح هذا القطب // يندرج في إطار خُطّة عمل وزارة الشؤون الثقافية وتوجهاتِها الكبرى المضمنة في الوثيقة التوجيهية "تونس في آفاق 2035"، التي تَنْطلقُ من رُؤْيةٍ إستراتيجيّةٍ مُنسجمة مع السياق العالمي الجديد الذي يجعل من الثقافة والإبداع ركنًا أساسيا في الدورة الإقتصادية ودعامة للتنمية المستدامة، فضلا عن دورها الأساسي في تنوير العُقُول وبناء أجيال سليمة متسلحة بالفكر النقدي، والارتقاء بالأذواقِ في مُختلف صُنُوفِ الفنون والإبداع//.



وأوضحت الوزيرة في كلمة بالمناسبة إلى أن افتتاح هذا القطب // يندرج في إطار خُطّة عمل وزارة الشؤون الثقافية وتوجهاتِها الكبرى المضمنة في الوثيقة التوجيهية "تونس في آفاق 2035"، التي تَنْطلقُ من رُؤْيةٍ إستراتيجيّةٍ مُنسجمة مع السياق العالمي الجديد الذي يجعل من الثقافة والإبداع ركنًا أساسيا في الدورة الإقتصادية ودعامة للتنمية المستدامة، فضلا عن دورها الأساسي في تنوير العُقُول وبناء أجيال سليمة متسلحة بالفكر النقدي، والارتقاء بالأذواقِ في مُختلف صُنُوفِ الفنون والإبداع//.

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ووفق بلاغ صادر عن الوزارة فقد تم اختيار "مكان : المكانة والتمكين" عنوانا لهذا الفضاء "لما له من دور جوهري في تمكين المبدع وتأطيره وإسناده لتكون له ولأعماله المكانة والمنزلة التي تليق به فاعلا في المجتمع، داعمًا للاقتصاد، مُتحرّرًا من القيود المكبلة للإضافة والتميز". وأكدت الحرص على أن يكون هذا المركز إطارا حاضنا للتصور والابتكار والتجديد في ميدانِ الثّقافةِ الرقميَةِ.





