Babnet

تعزيزا للمؤسسات الثقافية الرقمية : تدشين قطب "مكان: المكانة والتمكين" بالمرسى

Publié le Mardi 10 Octobre 2023 - 09:05 قراءة: 0 د, 53 ث
      
تعزيزا للإبداع في مجال الفنون الرقمية، دشنت وزيرة الشؤون الثقافية حياة قطاط القرمازي مساء الاثنين 9 أكتوبر بالمرسى قطب الإبداع والفنون الرقمي "مكان: المكانة والتمكين" التابع لمركز تونس للاقتصاد الثقافي الرقمي، وذلك بحضور عدد من السفراء المعتمدين بتونس وثلة من إطارات الوزارة.

وأوضحت الوزيرة في كلمة بالمناسبة إلى أن افتتاح هذا القطب // يندرج في إطار خُطّة عمل وزارة الشؤون الثقافية وتوجهاتِها الكبرى المضمنة في الوثيقة التوجيهية "تونس في آفاق 2035"، التي تَنْطلقُ من رُؤْيةٍ إستراتيجيّةٍ مُنسجمة مع السياق العالمي الجديد الذي يجعل من الثقافة والإبداع ركنًا أساسيا في الدورة الإقتصادية ودعامة للتنمية المستدامة، فضلا عن دورها الأساسي في تنوير العُقُول وبناء أجيال سليمة متسلحة بالفكر النقدي، والارتقاء بالأذواقِ في مُختلف صُنُوفِ الفنون والإبداع//.

...

ووفق بلاغ صادر عن الوزارة فقد تم اختيار "مكان : المكانة والتمكين" عنوانا لهذا الفضاء "لما له من دور جوهري في تمكين المبدع وتأطيره وإسناده لتكون له ولأعماله المكانة والمنزلة التي تليق به فاعلا في المجتمع، داعمًا للاقتصاد، مُتحرّرًا من القيود المكبلة للإضافة والتميز". وأكدت الحرص على أن يكون هذا المركز إطارا حاضنا للتصور والابتكار والتجديد في ميدانِ الثّقافةِ الرقميَةِ.




تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 274738


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • all_radio
الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 | 25 ربيع الأول 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:18
17:52
15:22
12:13
06:22
04:56
الرطــوبة:
% 78
Babnet
Babnet28°
24° Babnet
الــرياح:
2.06 كم/س
Babnet
Babnet20°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
28°-20
29°-21
30°-21
30°-22
31°-22
  • Avoirs en devises
    26955,6

  • (9 oct)
  • Jours d'importation
    120
  •              1 € = 3,35213 DT        1$ =3,17990 DT
  • Solde Compte du Trésor   (9 oct)   1517,3 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


Hashtag Media

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*