وزير أملاك الدّولة يشرف على تنصيب المدير الجهوي الجديد لأملاك الدّولة والشؤون العقارية ببنزت

أشرف محمد الرقيق، وزير أملاك الدّولة والشؤون العقارية اليوم الاثنين 09 أكتوبر2023 رفقة سمير عبد اللاوي، والي بنزرت، على موكب تنصيب المدير الجهوي الجديد للإدارة الجهوية ببنزرت سهيل عنان.



وأكّد الوزير بهذه المناسبة على أهمية الدور الذي تقوم به هذه الإدارة في الحفاظ على ملك المجموعة الوطنية وحمايته من كلّ أشكال الاعتداءات والتجاوزات التي قد تطاله.





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وشدّد على دور أعوان الإدارة في حسن توظيف العقار الدولي للمساهمة في تحقيق الأهداف التنموية الاقتصادية والاجتماعية وذلك في إطار وحدة سياسة الدولة وفي نطاق الشفافية في الإجراءات والجدوى في التصرف والمساواة امام القانون.



وفي ذات الإطار ذكر بأهمية برنامج جرد وتقييم الأصول المادية الثابتة للدولة من منقولات وعقارات.



ومن جهة أخرى ثمّن الوزير ووالي بنزرت المجهودات المبذولة من قبل المكلف بتسيير الإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية ببنزرت حميدة السليمي وتفانيه بمعية موظفي واعوان الإدارة وذلك من خلال التعاطي الإيجابي مع مختلف الملفات المتعهد بها خاصة منها ذات العلاقة بمشاغل المواطنين ودفع عجلة التنمية بالجهة.

