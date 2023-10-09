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وفد تونسي يتحول غدا الثلاثاء الى مدينة مراكش للمشاركة في الاجتماعات السنوية للبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي

Publié le Lundi 09 Octobre 2023 - 19:06 قراءة: 0 د, 17 ث
      
أفاد مصدر مسؤول وكالة تونس افريقيا للانباء بأن وفدا تونسيا سيتحول للمشاركة في الاجتماعات السنوية للبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي لعام 2023، والتي ستنعقد بمدينة مراكش بالمغرب من 09 إلى 15 أكتوبر.

ويتكون الوفد، الذي سيتحول غدا الى مدينة مراكش،وفق ذات المصدر من ممثلة عن رئاسة الحكومة، ووزير الاقتصاد والتخطيط، ومحافظ البنك المركزي، وممثلة عن وزارة المالية.


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