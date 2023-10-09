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هيئة الصيادلة تعبر عن دعمها للشعب الفلسطيني وتدعو منظوريها الى التبرع لفائدته

Publié le Lundi 09 Octobre 2023 - 17:40 قراءة: 0 د, 31 ث
      
عبر المجلس الوطني لهيئة الصيادلة، اليوم الاثنين، عن دعمه الكامل للشعب الفلسطيني وللمقاومة المشروعة من أجل استرجاع أراضيه وتحريرها وبناء دولة حرة مستقلة عاصمتها القدس الشريف.

، ودعا، في بيان له اليوم، منظوريه إلى الإسراع بمد يد المساعدة لفائدة الشعب الفلسطنين من خلال تقديم صك بنكي أو تحويل نقدي على الحساب الجاري للمجلس.

...

كما أدان المجلس بشدّة العدوان الصهيوني الذي يستهدف مدنيين عزّل من شيوخ ونساء وأطفال في انتهاك صارخ للقوانين الدولية وحقوق الانسان.

وناشد كل الدول العربية والمنظمات الإقليمية والدولية بالتدخل العاجل للوقف الفوري لهذه الاعتداءات وتحقيق العدالة وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي من أجل فرض السلام والاستقرار بالمنطقة وضمان حقوق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم.





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