البطولة السعودية: الرابطة ترفض زيادة عدد الأجانب في فترة الانتقالات الصيفية

ذكرت تقارير صحفية اليوم الاثنين أن الرابطة السعودية لكرة القدم استقرت على عدم زيادة عدد اللاعبين الأجانب للأندية خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بعدما ترددت أنباء إعلامية في الأيام الأخيرة تداولت الزيادة في جانفي المقبل.



وقالت صحيفة الرياضية السعودية إن زيادة عدد اللاعبين الأجانب لأندية البطولة السعودية في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، غير واردة بشكل نهائي.

وأضافت أن الرابطة السعودية للمحترفين طلبت من الأندية تزويدها بالمقترحات حيال العدد المناسب للاعبين الأجانب للمواسم المقبلة وتفصيل الأسباب والإفادة بالرد بموعد أقصاه يوم غد على أن يتم إرساله إلى البريد الرسمي.



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وكانت صحيفة الرياضية أشارت في تقرير سابق لها إلى اجتماع عقد لمناقشة زيادة عدد اللاعبين الأجانب في أندية البطولة السعودية إلى 10 بدلًا من 8.

