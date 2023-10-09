Babnet

توزر: تقدم انجاز جسر على وادي الفريد من معتمدية تمغزة بنسبة 47 بالمائة رغم تعطله لأسباب متعددة

Publié le Lundi 09 Octobre 2023 - 23:05 قراءة: 0 د, 49 ث
      
يتقدم تنفيذ مشروع احداث جسر على وادي الفريد من معتمدية تمغزة بولاية توزر، بنسبة 47 بالمائة، وكان المشروع عرف منذ انطلاق أشغاله تعطيلا في الإنجاز لعدة أسباب منها ما هو متعلق بالمقاول متمثلة في صعوبات مالية، ومنها ما يتعلق بالعوامل المناخية التي تسببت في تعطيل سير الاشغال، وفق ما ذكره المدير الجهوي للتجهيز والإسكان وليد الماجري لصحفية "وات".

وكان المشروع انطلق منذ شهر جويلية سنة 2020 على أن تنتهي الاشغال خلال شهر أفريل من سنة 2024، حسب آخر تحيين بعد استئناف الاشغال والتدخل من مصالح وزارة التجهيز من خلال الإدارة الجهوية بتوزر بتغيير شركة المقاولات المنفذة للمشروع.

...

وتمت زيارة المشروع في الآونة الأخيرة من طرف المصالح المركزية بوزارة التجهيز والإسكان، بحسب نفس المصدر، وتقدر تكاليفه بنحو 8,3 ملايين دينار، ويهدف الى فك العزلة عن منطقة الفريد وحمايتها من فيضان وادي الفريد الذي يكون عادة محملا بمياه السيلان القادمة من المناطق الجزائرية.

يشار الى أن الجهة تشهد كذلك أشغال تهيئة وتعبيد لنحو 16,35 كلم من المسالك الريفية قسط 43 وتجري الاشغال بنسق عادي.


تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 274710


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • all_radio
الاثنين 09 أكتوبر 2023 | 24 ربيع الأول 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:20
17:54
15:22
12:14
06:21
04:55
الرطــوبة:
% 94
Babnet
Babnet27°
20° Babnet
الــرياح:
0 كم/س
Babnet
Babnet20°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
28°-19
31°-19
31°-20
32°-19
32°-20
  • Avoirs en devises
    26955,6

  • (9 oct)
  • Jours d'importation
    120
  •              1 € = 3,35213 DT        1$ =3,17990 DT
  • Solde Compte du Trésor   (9 oct)   1517,3 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


Hashtag Media

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*