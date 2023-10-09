توزر: تقدم انجاز جسر على وادي الفريد من معتمدية تمغزة بنسبة 47 بالمائة رغم تعطله لأسباب متعددة

يتقدم تنفيذ مشروع احداث جسر على وادي الفريد من معتمدية تمغزة بولاية توزر، بنسبة 47 بالمائة، وكان المشروع عرف منذ انطلاق أشغاله تعطيلا في الإنجاز لعدة أسباب منها ما هو متعلق بالمقاول متمثلة في صعوبات مالية، ومنها ما يتعلق بالعوامل المناخية التي تسببت في تعطيل سير الاشغال، وفق ما ذكره المدير الجهوي للتجهيز والإسكان وليد الماجري لصحفية "وات".



وكان المشروع انطلق منذ شهر جويلية سنة 2020 على أن تنتهي الاشغال خلال شهر أفريل من سنة 2024، حسب آخر تحيين بعد استئناف الاشغال والتدخل من مصالح وزارة التجهيز من خلال الإدارة الجهوية بتوزر بتغيير شركة المقاولات المنفذة للمشروع.





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وتمت زيارة المشروع في الآونة الأخيرة من طرف المصالح المركزية بوزارة التجهيز والإسكان، بحسب نفس المصدر، وتقدر تكاليفه بنحو 8,3 ملايين دينار، ويهدف الى فك العزلة عن منطقة الفريد وحمايتها من فيضان وادي الفريد الذي يكون عادة محملا بمياه السيلان القادمة من المناطق الجزائرية.



يشار الى أن الجهة تشهد كذلك أشغال تهيئة وتعبيد لنحو 16,35 كلم من المسالك الريفية قسط 43 وتجري الاشغال بنسق عادي.