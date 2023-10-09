أريانة: الانطلاق في تعبيد طرقات أريانة الجديدة 1 و 2 بكلفة 2.770 مليون دينار

بعد انتهاء أشغال تجديد شبكات الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار بعدد من أحياء أريانة المدينة، انطلقت بلدية أريانة في تنفيذ جملة من مشاريع تعبيد الطرقات بمختلف الأحياء التي انتهت بها الأشغال.



وفي هذا الصدد شرعت البلدية في تعبيد عدد من شوارع وأنهج أريانة الجديدة 1و2 بكلفة 2 مليون و770 ألف دينار، ومن المتوقع أن تتواصل الأشغال على مدى 8 أشهر لتنتهي بداية شهر مارس 2024.





...



ويبلغ عدد الأنهج التي سيتم التدخل فيها 24، وهي على التوالي ارتنسيا وبن النفيس والسويس وخالد العقربي وبلحسن جراد والزيزفون والشيح والنسيم والطاهر بن عزالدين والزياتين، كما ستشمل أنهج حمودة بن عثمان وصالح حفصة والجنة وعمر المختار وفرجي وصلاح الدين الأيوبي وصلاح الدين بوشوشة والبنفسج وصالح حفصة وحنبعل والطاهر صفر والقائد جوهر بن شباط وإلياس والجزء الأول من ميموزا.